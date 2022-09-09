AKP'liler metrobüs kazası önünde video çekti: 'Binlerce yaralı sayısı belli olmayacak kadar ölü var'

Avcılar'daki metrobüs kazasında Vali 42 kişinin yaralandığını açıklarken, AKP Gençlik Kolları üyeleri video yayınlayarak 'Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var' dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. 

Kazanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 42 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Öte yandan AKP Avcılar Gençlik Kolları üyesi olduğu söylenen bir grup kaza alanına giderek video yayınladı.

Bir kadın videoda, "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz" dedi.

Video sosyal medyada gündem oldu.

Haber

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan metrobüs kazasıyla ilgili açıklama