AKP'liler metrobüs kazası önünde video çekti: 'Binlerce yaralı sayısı belli olmayacak kadar ölü var'

İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 42 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan AKP Avcılar Gençlik Kolları üyesi olduğu söylenen bir grup kaza alanına giderek video yayınladı.

Bir kadın videoda, "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz" dedi.

Video sosyal medyada gündem oldu.