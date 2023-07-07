Metrobüs hattında 4 aylık çalışma: Bazı duraklar çalışmayacak

İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklamada 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arasının tamamlandığı, hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarının başlandığı belirtildi. Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yol sökülerek 'Beyaz Yol' ile kaplanacağı belirtildi.

Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzemeyle kalıcı olarak yenileceği vurgulandı.

Açıklamada, proje ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı kaydedilirken "Her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak" denildi.

Açıklamada, "Vardiyalı şekilde aralıksız şekilde ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak" bilgileri yer aldı.