Metro Turizm servisinde balık istifi yolculuk

İzmir'de Metro Turizm servisinde pandemiye karşın balık istifi yolculuk tepki çekti.

Metro Turizm'e ait otobüsle İzmir'den Kayseri'ye gitmek üzere dün teyzesi Leyla A. ile birlikte servise binen Merve B. 24 kişilik minibüste 40 kişi yarım saat yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Merve B. yolcuların duruma tepki gösterdiğini ve şikayet edeceklerini belirttiklerinde şoförün "İlk kez mi şikayet ediliyorum" diyerek umursamaz bir tavır sergilediğini dile getirdi.

Servisin 40 dakika geç hareket ettiğini de belirten B. bu yüzden otobüsün kalkış saatini kaçırdıklarını, otobüsün beklemesi nedeniyle de yolcuların suçlandığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüntüler şöyle: