Metro Holding'in kaçak patronu Galip Öztürk'le fotoğrafı çıkan hakim görevden alındı

Türkiye'de adam öldürülmesine azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk'ün sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı çeken kişinin Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Kemal Alver olduğu ortaya çıkmıştı.
Hakim Kemal Alver fotoğrafta yer aldığına ilişkin haberlere jet hızıyla engelleme getirtmişti.
Öte yandan firari Öztürk ile aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Alver, HSK tarafından Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.