Türkiye'den adalet ve sansür manzaraları: Hakim kendi açıklamasını jet hızıyla sansürletti

Türkiye'de adam öldürülmesine azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk'ün sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı çeken kişinin Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Kemal Alver olduğu ortaya çıkmıştı.

Samsun Etik Haber Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca ve Genel Yayın Koordinatörü Sezer Sezer, fotoğrafın gerçek olup olmadığını Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim Kemal Alver'e sormuş, Alver fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul etmişti.

Buraya kadar alışıldık bir Türkiye manzarası.

Ancak Alver, kendisinin de doğruladığı bu olayla ilgili haberi jet hızıyla engelletti.

Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından soL'a gönderilen mailde "SAMSUN 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’nin 27.01.2022 Tarih ve 2022/463 D.İş sayılı kararı" gereğince haberin derhal yayından kaldırılması, aksi halde "beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı" belirtildi.

Gönderilen kararda, ilgili kişinin (Hakim Kemal Alver) görüşünün de alındığı, habercilik etiğine tamamiyle uyan bu haberin hangi gerekçeyle yayından kaldırılması gerektiğiyle ilgili ise tek bir satır dahi yer almadı.

AYM 'sansür' maddesiyle ilgili değişiklik istemişti

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde aldığı kararda, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle haberlere getirilen engelleme kararlarıyla ilgili, "ilgili kanun maddesindeki muğlaklığın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini, mevcut haliyle basın özgürlüğüne engel oluşturduğunu" tespit etmişti. Mahkeme, aldığı kararı gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için TBMM'ye göndermeye karar vermişti.