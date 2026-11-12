Metreküp inşaat işçileri hakları için eylemde: 'Kimse alınterini bırakıp gitmeyecek, patronlar dışarı!'

İstanbul Üsküdar’daki Nef Reserve Kandilli projesi inşaatında yüklenici Metreküp İnşaat bünyesinde çalışan yaklaşık 200 işçi üç aylık alacaklarının ödenmemesi üzerine dün şantiyede eylem başlatmıştı.

Konkordato ilan eden Metreküp İnşaat’ın biriken ücretlerini ödemediği işçiler bugün Metreküp İnşaat’ın merkezinin bulunduğu Olive Plaza önünde toplanarak eylem yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Mücadele ve Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde işçiler haklarını talep etti.

Kimisi Van'dan, kimisi Erzurum'dan, kimizi Hakkari'den İstanbul’a ekmek parası kazanmak için gelen işçiler, yalnızca kendi geçimlerini değil, geride bıraktıkları ailelerinin ihtiyaçlarını da karşılayamaz hale geldiklerini söyledi.

İşçiler, şirketin ödemeleri sürekli ertelediğini, iyi niyetlerinin ise patronlar tarafından oyalama gerekçesine dönüştürüldüğünü ifade etti.

İşe gelince acele edin diyenler ödemelere gelince oyalıyor

Şantiyelerde çalıştıkları süre boyunca işverenin sürekli işi yetiştirmeleri için baskı yaptığını anlatan işçiler, ücretlerini almaya gelince aynı hızın gösterilmediğini söyledi.

soL'a konuşan işçilerden biri, aylardır aynı sorunla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Üç aydır burada aynı arkadaşlarla birlikte haklarımızı arıyoruz. Haklarımızı alamıyoruz. Biz işçiler bayağı mağduruz" dedi.

Bir başka işçi ise yaklaşık 3,5 aydır Metreküp İnşaat'ta çalıştıklarını ancak ücretlerini alamadıklarını anlattı. İşçi, yaşadıkları sorunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim derdimiz şu: 3,5 aydır Metreküp İnşaat'ta çalışıyoruz, paramızı alamıyoruz. Bugün yarın diyerek bizim iyi niyetimizden yararlanmaya çalışıyorlar. Biz ne kadar iyi niyet gösteriyorsak onlar o kadar tepemize biniyorlar. İş zamanı gelince bize 'Hadi çabuk, hadi çabuk, şu bitecek, bu bitecek' diyorlar. İşlerini yaptırıp para kazanıyorlar. Bize gelince para yok."

İşçi, patronların işin yapılması için gösterdiği aceleciliğin ödemelere gelince ortadan kalktığını vurgulayarak, "Bir haftadır bizi oyalıyorlar. Bugün de buraya geldik. Artık hakkımızı istiyoruz. Biz kendi hakkımızı kendimiz savunacağız" ifadelerini kullandı.

'Ailelerimize para gönderemiyoruz, temel ihtiyaçlarımız karşılanmıyor'

İşçilerin anlattıkları, ödenmeyen ücretlerin yalnızca şantiyede çalışan emekçileri değil, memleketlerinde kendilerinden haber ve destek bekleyen ailelerini de etkilediğini ortaya koydu.

Van'dan İstanbul'a çalışmak için geldiğini söyleyen bir işçi, yaklaşık dört aydır çalıştıklarını ancak yalnızca bir aylık ücret alabildiklerini belirtti. İşçi, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

"Van'dan geldim. Metreküp şantiyesinde çalışmaya başladık. Yaklaşık dört aydır çalışıyoruz. Dört aya giriyoruz ama yalnızca bir aylığımızı alabildik. Diğer aylarımızı da alamadık."

İşçi, hak arayışında sendikaların devre dışı bırakıldığını ve taşeron ile ana firmanın kendi çıkarlarını gözettiğini belirterek, "Şu anda kendi başımıza kalmışız. Artık kendimize güveneceğiz. Direneceğiz. Bunun çaresi direnmekten geçiyor. Biz direnmeyi biliyoruz ve direneceğiz" dedi.

Ücretlerini alamadıkları için memleketlerine dönemediklerini, ailelerine para gönderemediklerini anlatan bir başka işçi, "Memlekete dönmeyi bırakın, ailemize para gönderemiyoruz. Eşimiz hastalansa para gönderemiyoruz. Hepimiz aynı durumdayız. Ama direne direne hakkımızı alacağız. Sonuna kadar direneceğiz" diye konuştu.

İşçiler, barınma ve temel ihtiyaçlar konusunda da baskı gördüklerini anlattı. Şantiyede sıcak su ve elektriğin kesildiğini, yemeklerle ilgili sorunlar yaşandığını belirten emekçiler, bu uygulamaların kendilerini mücadeleden vazgeçirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

İşçilerin alın terinin karşılığını aradığı, patronların karşısında yalnız bırakılmadığı bir gazetecilik için soL'u takip edin. Emeğin sesini duyurmak, hak mücadelelerini görünür kılmak ve gerçekleri birlikte savunmak için soL'a abone olun.

'Biz dilenci değiliz, hakkımızı istiyoruz'

Şantiyelerdeki taşeron firmaların da aylardır ödeme alamadığını belirten bir diğer işçi, bu durumun bedelinin yine emekçilere ödetildiğini söyledi.

"Beş, altı aydır buradaki şantiyede taşeronlara, firmalara para ödemediler. Taşerondan para alamayan işçi de evine ekmek gönderemiyor, ailesine para gönderemiyor. Dört, beş aydır mağduruz. O yüzden burada mücadelemizi sürdürüyoruz" diyen işçi, kendilerine yönelik tutuma da tepki gösterdi.

İşçilerin taleplerinin küçümsendiğini ve ötekileştirildiklerini belirten emekçi, "İnsanları ötekileştiriyorlar, köleleştiriyorlar. Köle düzeni kurmaya çalışıyorlar. Biz dilenci değiliz, hemşehrim. Biz hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kimse alınterini bırakıp gitmeyecek'

Eylemde konuşan TKP Merkez Komiye üyesi ve Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı Temsilcisi Selahattin Kural, dün akşamdan beri işçilerle toplantılar yaptıklarını, işçileri temsilen PE Ağı avukatının da içinde bulunduğu bir heyetin şirket yetkilileriyle görüşmeye girdiğini duyurdu.

Gelinen aşamada patronun ödemenin yapılabileceğini söylediğini ancak taşeronların ödemelerine dair henüz adım atılmadığını ifade eden Kural, işçi alacaklarının, yevmiyelerin, fazla mesai ücretlerinin, haftasonu tatillerinin tamamının bir an önce işçilere ödenmesini istediklerini vurguladı.

Kural “Kimse bu soğuk günlerde burada beklemek istemiyor. Ama kimse de haklarını, alın terinin karşılığını bırakıp gitmek istemiyor. Burada beklemeye devam edeceğiz. Tüm işçi alacakları bugün arkadaşların hesaplarına ödenmediği takdirde hiçbir yere gitmiyoruz, burada kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Alacaklarını alana kadar hiçbir yere gitmeyeceklerini ifade eden işçiler patronun adının fon soruşturmasında geçmesine atıf yaparak, "Foncular dışarı" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

🔴NEF İNŞAAT'TAN HAKLARIMIZI İSTİYORUZ! Metreküp İnşaat’a çalışan inşaat işçileri ödenmeyen tüm hakları için mücadele ediyor. Şu anda Metreküp patronu ile tüm haklarımız için görüşme halindeyiz. Bir an önce ödenmeyen tüm işçi ücretlerini alacağız. https://t.co/swQRV0Y2kS — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 12, 2026

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.