Metin Yeğin'in yeni filmi Grev 29 Ekim'de gösterime giriyor

Metin Yeğin'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, 1910 yılında Bursa'da bir tekstil fabrikasında gerçekleşen ve kadın işçilerin örgütlediği bir direnişi anlattığı "Grev" filminin galası, 26 Ekim 2021 Salı günü akşamı Beykoz Kundura'da gerçekleşti.

Oyuncular ve set ekiplerinin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğunun da katıldığı galada iki salonda yapılan film gösteriminin ardından filmin yönetmeni Metin Yeğin söz aldı. "Grev" filminin büyük paralar ve geniş olanaklarla gerçekleşmediğini vurgulayan Yeğin, filmin, bir araya gelen insanların ruhuyla gerçekleştiğini vurguladı. Çekimler sırasında sette çalışanlarla sohbetler yaparken, kimsenin hayatında bir grev deneyimi yaşamamış olduğunu fark ettiğinden bahseden Yeğin, filmde anlatılan deneyimin ve fikrin bugünün dünyasına ilham olmasını umduğunu dile getirerek, kapitalizm denilen bu alçak düzenden kurtulma vaktinin geldiğinin altını çizdi.

Osmanlı'daki ilk grevlerden

"Grev" filmi, Osmanlı'nın son dönemlerinde, II. Meşrutiyet Devrimi'nin iki yıl sonrasında, henüz İttihat Terakki'nin iktidarda olduğu bir dönemde, Osmanlı'daki iktisadi süreçlerin başına çöreklenmiş Düyun-u Umumiye'nin yaratılan değere el koymak üzere cendereyi nasıl giderek sıktığının ve bu sıkılan cendereye tepki olarak, kadın iplik işçilerinin başını çektiği, grevin hikâyesini anlatıyor. Çalışma koşullarının kötülüğüne tepki olarak başlayan grev, kentteki az sayıda Ermeni ve Rum sosyalistin de katkılarıyla dokuma ve diğer departmanlara da yayılıyor ve beş bin işçinin katılımına ulaşıyor. Film, Bursa'da örgütlenen bu ilk grevin hikâyesini, Selanik doğumlu bir İspanyol olan II. Enternasyonal'in bir temsilcisinin gözünden anlatıyor.

"Grev" filmi, 29 Ekim Cuma günü gösterime giriyor.



Filmin Sanat Yönetmenliğini Mustafa Ziya Ülkenciler üstlendi.



Bursa'daki sosyalistler, II. Enternasyonal katkılarıyla bir yayın çıkarmaya çalışıyorlar.



Yönetmen Metin Yeğin konuşmasının ardından filmin oyuncularından biri olan "La Casa de Papel" dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño Martínez'e "Bella Çav"ı söylemesi için sözü bıraktı ve katılımcıların hep bir ağızdan söylediği şarkıyla gala sona erdi.