Metin Lokumcu davası yine ertelendi: Taleplerin hepsi reddedildi

Öğretmen Metin Lokumcu’nun; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesinde protesto edilmesi sırasında polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesine ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın 8'inci duruşması görüldü.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Metin Lokumcu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, olay tarihinde Hopa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru S.B, olay tutanağında imzasının bulunmasının sorulması üzerine, imzanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Hopa'da gerçekleştireceği miting nedeniyle, Başbakanlık korumalarının miting alanında mihmandarlığından sorumlu olduğunu anlatan S.B, olaylar başladıktan sonra kendisinin de biber gazına maruz kaldığını ve fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kendisinin olaylara müdahalede bulunmadığını savunan S.B, protesto eden grubun saldırması üzerine çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Tavas Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya tanık olarak katılan dönemin Artvin Çevik Kuvvet Şube Müdür Vekili H.T, olaylar büyüyünce grup tarafından polislerin üzerine taş ve sopa atıldığını, olayda Başbakan korumalarından birinin de ağır yaralandığını iddia etti.

Lokumcu'yu tanımadığını, olayların ardından vefat ettiğini duyduğunu anlatan H.T, olaylar sırasında kendisinin de gaz kullandığını ve gaz kapsülünün elinde patlaması sonucu elinden yaralandığını söyledi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS'le duruşmaya bağlanan polis S.D. ise pankart asan grubun, kendilerine müdahale etmek isteyen polislere kalas ve yangın tüpleriyle saldırdığını, dönemin Hopa Emniyet Müdürü Fatih Ünlü'nün anonsla dağılmaları yönünde uyardığını, Lokumcu'nun da içinde bulunduğu grubun dağılmaması üzerine önce su, sonra gazla müdahale edildiğini kaydetti.

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS'le duruşmaya bağlanan tanık 112 görevlisi G.Ç. de olayların ardından yürüyerek, bilinci açık şekilde ambulansa gelen Lokumcu'nun, şiddetli göğüs ağrısı olduğunu kendilerine söylediğini aktardı.

G.Ç, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Lokumcu'yu Hopa Devlet Hastanesi'ne getirdiklerini de sözlerine ekledi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, dosyadaki görüntülerin ham hallerinin istenmesine, bilirkişi ve keşif talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.