Metin Külünk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklama ve bürokratlara çağrısına ilişkin AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ten sosyal medya paylaşımları geldi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditte bulunan Külünk, "Haydi bakalım! Sen açıkla açıklayacaklarını, bizim senden yana açıklayacak tek bir cümlemiz yok. Neden mi? Öyle çıplaksın ki seni ve yakın tarihini meydanda biliyor milletimiz. Her şey aşikâr! Haddini bil KK, yoksa bu devlet had belletmeyi bilir" dedi.

Külünk ayrıca Kılıçdaroğlu için "milli güvenlik meselesi" ifadesini kullandı.