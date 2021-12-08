'Metin Gürcan soruşturması, yeni ve önemli bir soruşturmanın önünü açtı'

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve yandaş Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Deva Partili Metin Gürcan’ın ‘siyasi ve askeri casusluk’ iddiası ile tutuklanmasından sonra operasyonun devamına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Orakoğlu, "Gürcan’ın verdiği ifade ve soruşturma sırasında elde edilen delillerin yeni ve önemli bir soruşturmanın önünü açtığını" öne sürdü.

Metin Gürcan’ı yakından tanıyan bazı güvenlik uzmanlarının “Bu casusluk olayı tek kişilik bir iş değil, iyi araştırılırsa arkası çorap söküğü gibi gelecek” iddiasında bulunduğunu yazan Orakoğlu, RAND Corporation’un Türkiye raporuna da değinerek şöyle devam etti:

"Raporda bazı yazarlara en fazla 5 atıfta bulunurken Metin Gürcan’a 39 atıfta bulunulmuştu. RAND Corporation Türkiye raporunda ‘orta kademe askerler rahatsız’ şeklindeki görüşler ‘bir darbe olasılığını’ gündeme getirerek siyasi istikrarsızlık amacına hizmet ediyordu.

Amerika başta olmak üzere yurt dışından fonlanan özellikle gazetecilerin yabancı kurumlardan fon almasına ‘milli güvenlik sorunu’ gözüyle bakan savcılığın, önümüzdeki günlerde düğmeye basacağı dillendirilen diğer önemli bir konu sanırım. Gazeteci ve siyasilerin belli bir ücret karşılığı yabancı kuruluşlara yazdıkları ‘rapor-görüş-analiz’ konusunda savcıların en dikkat ettikleri konunun bu yazıların herhangi bir yayın kuruluşunda yayınlanıp yayınlanmadığı olacak. Yani, yabancı diplomatlara veya yabancı sivil toplum örgütlerine Türkiye’ye dair ‘rapor-görüş-analiz’ yazanların, yazdıkları yazıların herhangi bir yerde yayınlanmadan para aldıkları tespit edilirse ‘siyasi casus’ soruşturması açılabilecek.”