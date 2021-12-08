'Metin Gürcan soruşturması, yeni ve önemli bir soruşturmanın önünü açtı'

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve yandaş Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Deva Partili Metin Gürcan’ın ‘siyasi ve askeri casusluk’ iddiası ile tutuklanmasından sonra operasyonun devamına ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Orakoğlu, "Gürcan’ın verdiği ifade ve soruşturma sırasında elde edilen delillerin yeni ve önemli bir soruşturmanın önünü açtığını" öne sürdü.
Metin Gürcan’ı yakından tanıyan bazı güvenlik uzmanlarının “Bu casusluk olayı tek kişilik bir iş değil, iyi araştırılırsa arkası çorap söküğü gibi gelecek” iddiasında bulunduğunu yazan Orakoğlu, RAND Corporation’un Türkiye raporuna da değinerek şöyle devam etti: