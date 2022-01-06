Metin Gürcan iddianamesi: MİT'ten savcılığa bilgi notu gitmiş

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamenin ayrıntıları belli oldu. İddianamede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) "İhbar eden" sıfatıyla yer aldı. MİT'in savcılığa Gürcan hakkında “İspanya ve İtalya istihbarat servislerince 2016 yılından itibaren ‘Haber Elemanı’ olarak kullanıldı” dediği belirtildi.
Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, emekli yüzbaşı Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın Türk Ceza Kanunu'nun 328'inci maddesi gereğince "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Ankara 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameye göre MİT, Gürcan hakkında ihbarda bulundu.
İddianamede, MİT’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Gürcan hakkında 27 Kasım 2020 tarihinde gönderdiği belirtilen Bilgi Notu’nda yer alan ifadeler şöyle: