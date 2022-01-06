Metin Gürcan iddianamesi: MİT'ten savcılığa bilgi notu gitmiş

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamenin ayrıntıları belli oldu. İddianamede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) "İhbar eden" sıfatıyla yer aldı. MİT'in savcılığa Gürcan hakkında “İspanya ve İtalya istihbarat servislerince 2016 yılından itibaren ‘Haber Elemanı’ olarak kullanıldı” dediği belirtildi.

Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, emekli yüzbaşı Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın Türk Ceza Kanunu'nun 328'inci maddesi gereğince "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Ankara 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameye göre MİT, Gürcan hakkında ihbarda bulundu.

İddianamede, MİT’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Gürcan hakkında 27 Kasım 2020 tarihinde gönderdiği belirtilen Bilgi Notu’nda yer alan ifadeler şöyle:

"- İspanya ve İtalya istihbarat servislerince 2016 yılından itibaren ‘Haber Elemanı’ olarak kullanıldığı,

- Ülkemizdeki Büyükelçiliklerde akredite temsilci olarak görev yapan İspanyol ve İtalyan istihbaratçılarla irtibatını sürdürdüğü, düzenli aralıklarla Ankara'da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği,

- İstihbaratçılarla görüşmelerinde zarf içerisinde para aldığı ve karşılığında makbuz imzaladığı, İspanya Servisi tarafından kendisine kod isim verildiği,

- Yüz yüze ve e-posta kanalıyla iletişim kurduğu, aktardığı bilgiyi sahadaki haber kaynaklarından derlediğini dile getirdiği,

- Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya'da sürdürdüğü operasyonlar ve askeri birliklerin hareketliliği, TSK içerisindeki gruplaşma iddiaları ve siyasi partilerin faaliyetleri kapsamında raporlar verdiği,

- 15 Temmuz'da FETÖ dışı unsurların etkili olduğu ve darbe girişimi sonrasında TSK'dan Batı yanlısı subayların tasfiye edildiği’ şeklinde örgüt söylemlerine paralel ifadeler kullandığı,

- Sosyal medyada hakkında çıkan casusluk iddialarına karşı Twitter hesabından 20 Haziran 2018'de danışmanlık yaptığı…” (ANKA)