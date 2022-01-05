Metin Feyzioğlu kaybetti, zırhlı makam aracı satışa çıkarıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 5 Aralık’taki Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkanını seçti.

Seçimlerde TBB’nin uzun yıllardır başkanlığını yapan Metin Feyzioğlu rakibi Erinç Sağkan’ın gerisinde kaldı ve TBB’nin yeni başkanı Sağkan oldu.

AKP’nin çoklu baro yasasına verdiği destekle baroların tepkisini çeken Metin Feyzioğlu, devir teslim törenine dahi katılmadı.

Aracı satılığa çıktı

Gerçek Gündem’in haberine göre Metin Feyzioğlu’nun TBB Başkanı olduğu dönem kullandığı, avukatların üye aidatlarıyla alınan zırhlı makam aracı satışa çıkarıldı.

Ortopedik koltukları olan zırhlı minibüsün ilanı, popüler bir satış sitesine koyuldu. İlanda, “Araç zıhlıdır vip yapılıdır araca zırh uygulanmasından dolayı komple boyalıdır servis bakımlıdır” ifadeler yer aldı.

800 bin TL fiyat belirlenen aracın fotoğraflarının Türkiye Barolar Birliği önünde çekilmesi dikkat çekti.