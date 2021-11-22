Metin Akpınar: Tabii ki üzücü bir fotoğraf, beni çağırsalar gitmez miydim?

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar, 2018 yılında, sabah erken saatlerde kapısına dayanan polise ve çok konuşulan tost fotoğrafına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ben 10 tane ilaç alan bir insanım ben. Oraya paldır küldür gittim, erken almam gereken ilacı aldım, tok karna almam gereken ilaçlar vardı. Avukatım söyledi, tost yedim. Tabii üzücü bir fotoğraf, beni çağırsalar gitmez miydim?" diye soran Akpınar, "Sabah 09.00'da geldi ekip, kapı çalındı. Giyineyim dedim, eşim daha uyuyordu. 'Polis geldi, beni götürecek' dedim, 'gitme' dedi. Gitme olur mu? Avukatımı aradım. Üzerimi giyindim, gittim. Çok zarif davrandılar doğrusu. Biz basın soruşturmasına gidiyorduk, yolda değişti bu, ekibe telefon geldi teröre gidin diye..." ifadesini kullandı.

Akpınar, "Ne yazık, siyasi otorite de hukuk da düşünce özgürlüğüne sıcak bakmıyor, yıllardır barışamadılar. 36'da Nâzım Hikmet'i bir şiirinden içeri aldılar" diye konuştu.

Daha önce 'Deve Kuşu Kabare'de çok sayıda siyasetçiyi eleştirdikleri, o dönemler benzer şeyler yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin soruya da yanıt veren Akpınar, "İnanın biz böyle bir şey görmedik" dedi.