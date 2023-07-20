Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığındaysa önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 32, Edirne 40 derece.

Ege'nin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İzmir 39, Denizli 40, Manisa 42 derece.