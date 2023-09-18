Meteoroloji'den ve İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı: Yarın sabaha kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Eylül 2023 Pazartesi hava durumunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınaya ilişkin uyarısında rüzgarın zaman zaman 8 kuvvetinde eseceğini açıkladı. Meteoroloji'den dün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rüzgarın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (19.09.2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklama şöyle:

"Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."