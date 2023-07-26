Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklık 45 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin değerlendirmesine göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Beklenen yüksek sıcaklık değerleri kentlere göre şöyle:

Manisa 45°

Aydın 45°

İzmir 43°

Edirne 43°

Balıkesir 43°

Bursa 42°

Kocaeli 42°

Antalya 42°

Sakarya 41°

Kırklareli 41°

Muğla 41°

İstanbul 40°

Adana 40°

Diyarbakır 40°

Çanakkale 38°

Ankara 36°