Meteoroloji, 23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı.
Çöl sıcakları yurdun büyük bir kesiminde etkisini hissettirmeye başladı.
İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meteoroloji'den uyarı: Çöl sıcakları ülkeye giriş yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Antalya ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
Haber Merkezi
Meteoroloji, 23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı.
Çöl sıcakları yurdun büyük bir kesiminde etkisini hissettirmeye başladı.
İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.