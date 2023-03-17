Meteoroloji'den uyarı: 81 ilde sağanak yağış

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sel ve su baskını uyarısı

Yağışların Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısı da yapıldı.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi yaşanabilir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerindeyse çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Adıyaman 7°C, 14°C: Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Diyarbakır 8°C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gaziantep 5°C, 13°C: Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa 8°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu