Meteoroloji'den 'sıcaklıklar artacak' açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı verilere göre, tüm dünyada etkisini gösteren sıcak hava dalgası bu hafta da devam edecek. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta sonu İstanbul’da 30 derece dolaylarında seyreden sıcaklık yeni haftada birkaç derece daha artacak. Karadeniz’in doğusu hariç hiçbir bölgede önemli bir yağış gözlenmeyecek.

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat'ın kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.