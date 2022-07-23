Meteoroloji'den uyarı: Türkiye aşırı sıcakların etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık değerlendirme raporunda "Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girerken sıcaklığın 32-33 derece olduğu İstanbul'da rüzgar kuru esiyor. Kentte yarın ise nem seviyesi yüksek seyredecek.

İzmir'deyse rüzgar etkili oluyor, sıcaklık 37 derece seyrediyor. Ankara'da hava açık ve 29 derece iken, Bursa'da da sıcaklık 34 derece olarak ölçülüyor.

Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık gölgede 40 derece civarında olacak. Marmara Bölgesi'nde hızını kesen rüzgar sıcak esiyor. Bölgedeki sıcaklıklığın sağlığı olumsuz etkileyebileceğinden 'güneşe çıkılmamalı' uyarısı yapılıyor. Edirne 38, Balıkesir 34, Sakarya 32 derece.



İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Aksaray boyunca rüzgar sert esiyor. Bölgede 30 derece olan sıcaklıklar, gelecek hafta ortası 35'leri geçecek. Akdeniz'de rüzgarlar kuru esmeye başladı. Sıcaklık ise yeni haftada 40 dereceyi geçebilir. Bölgede orman yangını tehlikesi bulunuyor. Adana 37, Kahramanmaraş 39, Mersin 34. Güneydoğu'da da rüzgarlar kuvvetlenirken, Diyarbakır 38, Gaziantep 36 derece olarak ölçüldü.

Karadeniz'in doğusu hafta sonu da bulutlu seyredecek. Yerel yağışlar bekleniyor ancak yeni hafta da güneş kendisini gösterecek. Trabzon 25 derece. Batı Karadeniz'de hava açık. Zonguldak 28, Bolu 26 derece. Doğu Anadolu'da rüzgarlar çok sert esiyor. Van'da kısa süre yağmur olabilir. Erzurum 26, Malatya 23 derece.