Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı: 47 ilde etkili olacak

Ülkede son yılların en sıcak yaz aylarından biri yaşanırken çok ilde beklenen "Eyyam-ı Bahur" sıcakları etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 47 ilde sıcak hava etkili olacak. Bu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması bekleniyor.

Bu illerde yaşayan vatandaşlara güneş çarpması riskine karşı uyarı yapılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, "Hava sıcaklığının, özellikle Marmara Bölgesi'nde 34-39 dereceye, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde ise 42 dereceye kadar çıkması öngörülüyor" diyor.

'Yüksek seviyede nem olacak'

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki iki gece nem oranının çok yüksek seviyede olacağını belirtti.

Kerem Ökten paylaşımında "En berbat 2 geceye hazır olun. Yarın (Cuma) gecesi ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç boyutta. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız…" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre 4 Ağustos Cuma günü bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Kırklareli: 37

Edirne: 40

İstanbul: 36

Balıkesir: 39

Bursa: 40

Ankara: 34

Eskişehir: 37

Manisa: 43

İzmir: 37

Aydın: 42

Manisa: 43

Denizli: 42

Muğla: 39

Diyarbakır:41

Siirt: 40