Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve İstanbul’un kuzey kesimleri ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında, gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Adana ve Hatay çevrelerinde, yarın zamanla Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Ağrı, Hatay kıyıları ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Turuncu uyarı

Sağanak yağışlarla ilgili Kastamonu ve Bartın'a turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı uyarıda bulunan iller ise Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Karabük, Düzce olarak sıralandı.

Yağışların yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusundaysa yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.