Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dört kent için sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ve sel konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji'nin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla için yayımladığı uyarılar şöyle:

  • Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Perşembe (30.12.2021) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (35-70 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
  • Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi’nde halen devam eden sağanak yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde Perşembe (30.12.2021) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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