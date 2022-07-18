Meteoroloji'den 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor. Meteoroloji'nin "sarı kodlu" uyarıda bulunduğu Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Yalova'da şiddetli rüzgar, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon'da da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Denizi’nde de öğle saatlerinden itibaren rüzgar bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, heyelan ve fırtına uyarısı

Yağışların Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinde ve öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun’un ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat); Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde (İzmir ve Manisa’nın batısı) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

Öte yandan İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Marmara Denizi’nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor."