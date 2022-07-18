AFAD'dan iki bölge için fırtına uyarısı

AFAD’dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde (İzmir, Manisa’nın batısı) fırtına bekleniyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise bugün 10.00'da başlayıp salı günü 03.00'e kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin duyuruda, "Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yaptı.