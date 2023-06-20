Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz (Sinop hariç) Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının İç Ege ve Akdeniz’de iki ila dört derece artması, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’de üç ila beş derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.