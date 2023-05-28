Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmede Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Burdur, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu ve Malatya çevrelerinde sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yapıldı.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.