Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak ve Denizli ile Kütahya'nın batı, Bursa'nın güney ve doğu, Eskişehir'in kuzey çevrelerinin; Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin; Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.