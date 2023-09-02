Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Sinop, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.