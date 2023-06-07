Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.