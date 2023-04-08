Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde 5 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış var. Bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, (Bolu Hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Edirne, Afyonkarahisar ve Ankara çevreleri ile Konya ve Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklene yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.