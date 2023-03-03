Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Öğle saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı beklendiğinden dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.