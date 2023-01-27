Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının 28 Ocak 2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van ilinin kuzey ve güney ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Yapılan uyarıda, "Kuvvetli kar yağışlarının 29 Ocak 2023 Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.