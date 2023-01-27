Meteoroloji'den 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için "sarı", 6 il için "turuncu" kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Buna göre yağışların Güney ve Kıyı Ege ile Göller Yöresi’nde kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.