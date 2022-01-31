Meteoroloji’den İzmir'e hortum uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın İzmir geneli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istendi.

İzmir'in batı kesimlerinde yarın öğleden sonra başlayacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılacağı belirtildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarının perşembe günü öğleden sonraya kadar süreceği de bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.02.2022 Salı günü öğle saatlerinden sonra İzmir’in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 03.02.2022 Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." (ANKA)