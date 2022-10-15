Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren rüzgârın, bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."