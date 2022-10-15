Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

İstanbul'da etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren rüzgârın, bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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