Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kentte sağanak beklendiğini belirterek, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Meteoroloji tarafından yapılan tahminler şöyle:

"Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya’nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor."