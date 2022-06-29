Meteoroloji'den İç Anadolu ve Batı Karadeniz için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Bolu, Karabük, Çankırı çevreleri ile Düzce’nin güneybatısı, Bartın’ın iç kesimleri, Kastamonu’nun güneyi ve Ankara’nın kuzeyinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamada, yarın yedi ilde sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

“Yarın (perşembe) öğleden sonra Bolu, Karabük, Çankırı çevreleri ile Düzce’nin güneybatısı, Bartın’ın iç kesimleri, Kastamonu’nun güneyi ve Ankara’nın kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Ankara için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yaptığı ‘sarı’ kodlu uyarıda ise yarın saat 11.00 ile 20.00 arasında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi ve Başkentlilerden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi. (ANKA)