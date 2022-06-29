Kastamonu'da sele kapılmıştı: 22 yaşındaki gencin kıyafetleri bulundu

Kastamonu'nun Küre ilçesinden babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için İkizciler Köyü'ne gelen Recep Bakırcı (22) sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözden kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler Uzunöz Deresi bölgesindeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürürken 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.
Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı'yla amcası Yaşar Bakırcı,arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor.
Aynı bölgede geçtiğimiz yıl meydana gelen sel sonrası çok sayıda yurttaş yaşamını yitirmişti. (İHA)