İhale 3 hafta önce iptal edilmiş: Kastamonu'da sel projesine ödenek yetmemiş!

Kastamonu'daki sel felaketinin bir benzeri sadece 320 gün önce yaşanmıştı. Ezine Çayı yine taşmış, bölge sular altında kalmıştı. Buna karşı başlatılan projenin ihalesi 16 Mayıs'ta yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Bölge Müdürlüğü 16 Mayıs’ta, “Kastamonu İli Bozkurt İlçesi Ambarcılar ve Yaylatepe Köyleri Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi Islah Sekisi Yapım İşi” isimli ihale açtı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihale dün yaşanan felaketten tam 21 gün önce iptal edildi. İptal nedeni ise “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” şeklinde açıklandı.

Drenaj hattı projesinin de yüzde 57’si tamamlanabilmiş

Kastamonu 2019 Yılı Çevre Durum Raporu'na göre kentteki projeler için toplam 28 karar alınırken bu kararların tamamına yakınında, “ÇED gerekli değildir” sonucuna ulaşıldı. MHP'li Kastamonu Belediyesi’nin 2019 ve 2020 yıllarına yönelik faaliyet raporları ise durumu ortaya koydu. ‘Taşkınların önlenmesi’ için 2019 yılında hiçbir adım atmazken “Yeni İmarlı Yerlerde Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapılması” projesinin de yüzde 57’sini tamamlayabildi.

Yangınlarda da yeterli hazırlık hâlâ yapılmadı

Tıpkı sel felaketinde olduğu gibi yangınlarda da yeterli hazırlığın yapılmadığı ortaya çıktı. OGM Muğla Müdürlüğü’nün, ödenek yetersizliği ve diğer başka nedenlerle iptal ettiği ihaleler yangın sezonunun başlamasından sonraya kaldı. İhalesi gerçekleştirilen işlerin ise yapımı sürerken Marmaris’te 4 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu. İşte Orman Genel Müdürlüğü Muğla Bölge Müdürlüğü’nün yangın sezonuna yetişmeyen "mücadele" projeleri: