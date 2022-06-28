Bakan Kurum Kastamonu'da duyurdu: Bir vatandaşımız kayıp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta aşırı yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığını söyledi.

Kurum, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları hızlı şekilde giderme çabasındayız" diye konuştu. "Kastamonu genelinde AFAD koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı" diyen Kurum şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 170 ihbar aldık. Bu ihbarların hepsine ulaşıldı. AFAD'ımızın koordinasyonu çerçevesinde, emniyetimiz, jandarmamız, arama kurtarma ekiplerimiz, Sahil Güvenliğimiz tüm ihbarlara ulaştı ve gelen talepleri karşıladık. Bir vatandaşımız kayıp. Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Kardeşimizden haber alınamıyor. Ekiplerimiz, jandarmamız arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Gelen ihbarlar neticesinde tahliyeler yapıldı. 130 vatandaşımız tahliye edildi.

180 vatandaşımızı öğrenci yurtlarında, yine misafirhanelerimizde, otellerimizde misafir ediyoruz. Enerji sıkıntısı yaşadığımız köyümüz 31 tane. Yine enerji grubundaki arkadaşlarımız yarın itibarıyla enerjileri vermeye başlayacak. İnşallah bir iki gün içerisinde tüm enerji kesintilerini gideriyor olacağız. Haberleşme noktasında 3 mobil işletmesinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Köy yollarında ulaşamadığımız 118 köyümüz var. Selden hasar gördüler. Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var. Yarın itibarıyla beslenme grubumuz Kızılay, bu sayıyı 2 bine çıkaracak. Yaklaşık 15 milyon lira nakdi yardımı il ve ilçelerimize göndermiş bulunuyoruz. Bu çerçevede yarın itibarıyla da çalışmalar bilfiil başlayacak."