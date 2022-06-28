Bakan Kurum Kastamonu'da duyurdu: Bir vatandaşımız kayıp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta aşırı yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığını söyledi.
Kurum, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları hızlı şekilde giderme çabasındayız" diye konuştu. "Kastamonu genelinde AFAD koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı" diyen Kurum şöyle devam etti: