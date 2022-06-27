Bakanlardan sel açıklaması: Henüz can kaybı ve kayıp ihbarı yok

Kastamonu, Bartın ve Zonguldak başta olmak üzere Karadeniz'de sel alarmı verildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bazı yerler ulaşıma kapandı.

Bartın'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanak yağış taşkına yol açarken, Ayancık ilçesinde 3 köy tahliye edildi. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev tahliye edildi, 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taşkınların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu paylaşımında, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar çok az da olsa sabahki şiddette değil. Ancak sel riski ve taşkın riski devam ediyor. Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor. Bakan Yrd. İsmail Bey ve AFAD Bşk. Yunus Bey sahada koordinasyondalar" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında "Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti, ilçe devlet hastanesi yerine bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek. Yatan 2 hastadan biri taburcu oldu. Diğeri sel baskını riski sebebiyle Abana Devlet Hastanemize nakledildi" diye yazdı.