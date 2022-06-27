Batı Karadeniz'de sel: İki köprü yıkıldı, geçici köprüler ulaşıma kapandı

Batı Karadeniz'de şiddetli sağanak taşkınlara ve su baskınlarına yol açtı. Kastamonu'da İnebolu Çayı'nın taşması üzerine iki köprü yıkıldı, Sinop'ta ise geçici köprüler ulaşıma kapandı.

AFAD'ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı.

İnebolu'da iki köprü yıkıldı

İnebolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden biri sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bu anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçedeki Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastı.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkânlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Giriş kat ile birinci katta oturanlardan da üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

Öte yandan sağanak nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Sinop'ta geçici köprüler ulaşıma kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde de dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış taşkına yol açtı, cami ve bazı evler sular altında kaldı. İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı.

Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı.

Yılanlık ve Çayırlar'daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede kriz masası oluşturuldu.

Bu arada, Türkeli Çayının yükselmesi nedeniyle Metin Bostancıoğlu Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Ayancık ilçesinde de geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bartın'da çuvallarla önlem

Bartın’da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağmur yeniden yolları göle çevirirken iş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kırmızı uyarı verdiği Bartın’da sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında oluşan yaka selleri yeniden yolları göle çevirdi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken esnaflar iş yerlerinin önüne çuvallarla set yaparak su baskınlarını önlemeye çalıştı.

Çamaltı Köyü’nde de etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Ev sahipleri su içerisinde kalan evde eşyalarını kurtarmak için çalışma yapıyor.

Öte yandan Ulus-Abdipaşa karayolu suyla kaplanırken karayolları ekipleri tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.

Zonguldak'ta dereler taştı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü. Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Polis ve jandarma ekipleri merkezi konumda sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı. Birçok vatandaş iş yerlerini su basmaması için önlem aldı.

Karabük'te yaka seli kazaya neden oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde akşam saatlerinde yeniden etkili olan sağanak yağmur sonrası yaka selinin çamurla kapladığı yolda tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kırmızı uyarı verdiği Karabük’ün Yenice ilçesinde sağanak yağmur akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. İlçe merkezi İncedere Caddesi yağışla birlikte göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla nehre dönen caddedeki su tahliye edildi. Kaymakam Yasin Erdem olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Öte yandan Yenice-Zonguldak karayolu Ören Köyü mevkiinde yaka selinin getirdiği taşlar ve çamur yolu kapatarak ulaşımın aksamasına neden oldu. Zonguldak istikametine seyir halinde olan Muhammed Korkut idaresinde 67 ED 060 plakalı otomobil çamurla kaplı yolda mahsur kaldı. Karşı istikametten gelen Kenan Yazıcı idaresindeki 06 BYA 259 plakalı tır, çamura saplanan otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Çamur ve taşla kaplı Yenice-Zonguldak yolu kepçe yardımıyla kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

Meteorolojiden Batı Karadeniz için uyarı

Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılara göre gün boyu yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiği belirtildi.

Özellikle aşırı yağış alması beklenen Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop’ta ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.