Meteoroloji'den fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Eylül Pazartesi günü Marmara Denizi’nde fırtına, Orta Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış, Orta ve Güney Ege’de ise kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı.

MGM’den yapılan uyarılar şöyle:

“- Pazartesi günü, Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

- Orta ve Güney Ege'de rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

- Marmara’da rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (80-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.



