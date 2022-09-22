Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için fırtına ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma günü Doğu Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış beklendiğini açıkladı.

Giresun ve Trabzon’da kuvvetli, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış beklendiği duyurulurken, yurttaşlar da sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.09.2022 Cuma ilk saatlerden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”