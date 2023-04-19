Meteoroloji'den deprem bölgesi için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamada, yarın Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Şanlıurfa’nın kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (perşembe) deprem bölgesinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Şanlıurfa’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."