Meteoroloji'den buzlanma, don ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan bir dizi uyarı ve tahmin yayımlandı.

MGM, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olduğunu belirtirken Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde günün yağışlı geçeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Öte yandan MGM, yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesinin beklendiğini ifade etti.

Hakkari'nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesinin beklendiğini ifade eden MGM, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus beklendiğini ekledi.

MGM "Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerindeyse kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-70 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarı yayınlandı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiği konusunda da uyarı yapıldı.