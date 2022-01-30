Meteoroloji’den ‘Ankara uyarısı’: Orta kuvvette kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece Ankara'da orta kuvvette kar yağışı beklendiğini belirterek buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bu akşam 21.00'de başlayacak olan orta kuvvette kar yağışının yarın sabah 08.00'e kadar sürmesinin beklendiğini açıkladı. Yağış sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"Kar yağışının orta kuvvette (3 ila 7 cm), yarın (pazartesi) sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." (ANKA)