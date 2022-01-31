Meteorolojiden Ankara dahil birçok il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara genelinde beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir ve Ankara hariç) bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
SİVAS °C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması, Tokat çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 2°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
MUŞ °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek rakımlı yerlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
MARDİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu