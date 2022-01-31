Meteorolojiden Ankara dahil birçok il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara genelinde beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir ve Ankara hariç) bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması, Tokat çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

MUŞ °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek rakımlı yerlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

MARDİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu