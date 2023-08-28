Meteoroloji'den 8 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 8 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların, Adana, Hatay, Osmaniye, Maraş, Kayseri, Sivas ve Elazığ'da kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Dersim, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 8 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler şöyle: Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, K.Maraş, Niğde, Sivas ve Osmaniye